Make-up by Kornelija: Lice puno highlightera ne mora izgledati umjetno

LICE puno highlightera je u trendu zadnjih par godina, a čini nam se kako će i dalje biti omiljeni look mnogim celebovima i zaljubljenicama u make-up.



Na fotkama glowy look izgleda super no uživo smo primjetili puno loših izdanja koja izgledaju preumjetno. Zato smo se obratili dobro vam poznatoj Korneliji Slunjski, našoj najdražoj hrvatskoj vizažistici s inozemnom adresom, kako da postignemo takav look!



Baza svakog dobrog make up-a je kvalitetna priprema kože. Koža mora biti očišćena i pripremljena sa serumima, hidratantnom kremom i, po želji, primerom.



"Kada ja želim glowy look, nakon temeljitog čišćenja posegnem za serumom koji sadrži vitamin C ili skin boosting efekt koji će oživjeti vašu kožu. Možete nanijeti jedan ili više, no u slojevima, čekajući da se prethodni serum upije u kožu. Zatim nanesem pozamašnu količinu hidratantne kreme koja odgovara potrebama moje kože (imam kombiniranu kožu sa suhim područjima) i nakon toga eventualno primer sa svjetlećim česticama", započinje Kornelija.



Na područje koje želim dodatno naglasiti, nanijeti ću liquid ili cream highlighter (vrh jagodica, linija nosa, dio čela, vrh usana i dio brade). Slijedi tekući puder koji ćete popratiti puderom u kamenu ili prahom za setiranjem. Pošto mi je cilj ovog looka intenzivan sjaj, nanijeti ću još jedan sloj highlightera u kamenu. Da biste izbjegli puderasti suhi look, nanesite sprej za setiranje koji će vratiti vlažnost u vaše lice i produžiti postojanost make up-a."





Osim nanošenja make up-a u slojevima, jako bitan faktor je i pravilno blendanje proizvoda jer taj sjaj treba izgledati prirodno!1. Krema + primer.2. Liquid/Cream Highlighter + puder.3. Setiraj puder s puderom u prahu i nanesi još jedan sloj highlightera.4. Sve završi s dewy sprejem za setiranje make up-a.