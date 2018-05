Make-up guru Bobbi Brown ima super savjet za prekrivanje akni šminkom

M.S. / PONEDJELJAK, 14.05.2018 16:22

Ako netko zna sve make-up trikove, to je definitivno ova vlasnica beauty carstva • Poslušajte njen savjet i postanite profesionalka u prekrivanju akni

Foto: Instagram

AKO imate problematičnu kožu, onda znate kako je teško prekriti prištiće i akne šminkom.

Ponekad vam to pođe za rukom, a ponekad kao da šminka dodatno naglasi sve nepravilnosti na koži, što može biti jako frustrirajuće. No za to ste najvjerojatnije krive same jer ste odabrale pogrešnu nijansu korektora, a kako vam se to više ne bi dogodilo, zapamtite ovaj savjet make-up stručnjakinje i vlasnice beuaty carstva Bobbi Brown.

Naime, da biste uspješno prekrili prištiće, najvažnije je pronaći korektor u nijansi što sličnijoj vašem tenu. Pretamni ili presvijetli korektor dodatno će naglasiti nepravilnosti na licu, ističe Bobbi i otkriva svoju omiljenu make-up rutinu za prekrivanje akni:

Prvi korak je nanošenje baze u nijansi koja je najbliža vašem tenu. Najbolji izbor je korektor u olovci kojim ćete moći precizno prekriti prištiće, no ako ga nemate, upalit će i klasični korektor, ističe Bobbi.

Sljedeći korak je transparentni puder u prahu koji se nanosi preko cijelog lica.

Zatim slijedi još jedan sloj korektora, pa puder.

Posljednji korak je još jedan sloj transparentnog pudera u prahu koji će učiniti da lice izgleda glatko te vam pomoći i da šminka ostane dulje na licu.