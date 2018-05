Meghan Markle u prvom javnom izlasku nakon vjenčanja ispoštovala kraljevski dress code

M.S. / UTORAK, 22.05.2018 20:25

Samo tri dana nakon vjenčanja, Meghan Markle i princ Harry danas su se prvi put pojavili u javnosti • Meghan je za tu prigodu prvi put ispoštovala kraljevski dress code

Foto: Getty

VOJVOTKINJA i vojvoda od Sussexa danas su imali svoj prvi službeni izlazak kao bračni par.

Samo tri dana nakon vjenčanja, Meghan Markle i princ Harry danas su se prvi put pojavili u javnosti povodom 70. rođendana princa Charlesa, Harryjevog oca. Za tu prigodu Meghan je po prvi put potpuno ispoštovala dress code kraljevske obitelj i obukla najlonke.

Embed from Getty Images

Ako to još niste znali, ženama u ženama iz britanske kraljevske obitelji zabranjeno je pokazivati gole noge u javnosti čega se Meghan do sada nije trebala pridržavati. No čini se da je za svoj posljednji outfit stilsku inspiraciju potražila kod šogorice Kate Middleton koja uvijek nosi najlonke, a i slične haljine ovoj koju je nosila Meghan.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Novopečena vojvotkinja nosila je blijedoružičastu haljinu A-kroja i midi dužine s rukavima i gornjim dijelom od tila te salonke, clutch torbicu i efektni šešir u istoj svijetloj nijansi. Meghan ovoga puta nije imala ni svoju tipičnu, razbarušenu frizuru, već je kosu zalizala i svezala u elegantnu nisku punđu. Čini se da više ne može biti toliko opuštena oko svog izgleda i očekujemo da ćemo je od sada sve češće viđati u sličnim izdanjima kao Kate Middleton.

Embed from Getty Images