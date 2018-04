Mislite da su suha i dehidrirana koža jedno te isto? Nažalost, niste u pravu

K.K. / SRIJEDA, 18.04.2018 14:59

Dehidrirana i suha koža nije jedno te isto • Jedno je tip, a drugo stanje kože • Iziskuju različitu njegu

Foto: Ilustracija:123rf



MISLITE da su suha i dehidrirana koža ista stvar? Nažalost, niste u pravu.

Jedno je tip, a drugo je stanje kože. Oboje iziskuje različitu njegu, a dodatni problem je i to što možete istovremeno imati i suhu i dehidriranu kožu.



Pristup rješavanju tih problema je jako važan, jer možda niste ni svjesni da koristite proizvode za suhu kožu, dok vam je zapravo koža dehidrirana ili obratno. Takav pristup može dovesti do još goreg stanja kože.



Koja je razlika između dehidrirane i suhe kože?



Kako piše PopSugar, suha koža je tip kože poput masne ili mješovite, koji je uzrokovan manjkom lipida.



Glavni problem je pritom što razine lipida koje su male uzrokuju jaku suhoću što može dovesti do iritacija, dok to nije slučaj kod dehidrirane kože.



Kod dehidrirane kože se radi o trenutnom stanju kože. Dakle ne radi se o tipu kože, nego o stanju u kojemu može biti bilo koji od postojećih tipova kože. Do dehidriranosti kože može doći zbog nedostataka hidratacije i to unutarnjim ili vanjskim putem, a radi se o problemu koji pogađa sve dobne skupine i tipove kože.



Uzroci dehidriranosti kože



Kao što smo već napisali, do suhe kože dolazi zbog problema s barijerama u koži, pri čemu koža gubi više vode nego što je uobičajeno i postaje suha.





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Stanje suhe kože može se pogoršati ako se koristi pogrešna njega za lice, ali u cijeloj toj priči jako je važna i uloga genetike.Genetika može imati veliku ulogu pri određivanju tipa kože te su stoga neki ljudi skloniji suhoj koži od drugih.Do dehidrirane kože pak dovodi kombinacija unutarnjih i vanjskih faktora poput okoliša, navika poput pušenja ili alkohola, ali i stresa.Stoga je da bi se smanjila dehidracija kože važno da prilagodite temperaturu vode kojom se tuširate, smanjite temperaturu grijanja u sezoni grijanja i koža će vam na tome biti zahvalna.Još jedan jako važan faktor je i manjak unosa vode u organizam. To je ujedno jedan od savjeta za njegu kože koji ćete najčešće čuti, unosite puno vode u organizam, ali je neopisivo važan. Vašoj koži potrebna je unutarnja hidratacija kako bi se to moglo vidjeti na njezinoj površini.I dok osobe sa suhom kožom pate od svraba, neugode, ljuštenja i grube kože, pa čak i pukotina u koži, simptomi dehidrirane kože su drugačiji.tako se osobe koje pate od dehidrirane kože mogu osjećati kao da im je koža zategnuta, da je izgubila sjaj, da su se pojavile nove bore na njihovom licu ili da im ožiljci i rane koje možda imaju zacjeljuju znatno sporije nego inače.Dehidrirana koža može izgledati i masno te je moguće izbijanje prištića, ali iako je koža samo naizgled masna, a ako vas svejedno steže i svrbi, to može biti znak dehidrirane kože.