Na snimanju ovog spota, sve je bilo u znaku ljubavi i strasti…!

Foto: Promo

Prošlog vikenda u prostorijama Gradske kavane u Čakovcu, odvijala se prava ljubavna priča. Naime, kako bi svojim korisnicima dočarali posebnost svojih parfema, ekipa Hrvatske Parfemske Kuće snimila je promotivni spot koji će kroz nekoliko dana biti i premijerno prikazan. Uz pregršt pozitivne energije i dobre zabave, snimljen je video koji će predstavljati Hrvatsku Parfemsku Kuću i odražavati pozitivan duh koji se proteže kroz sve njihove parfeme.

''Cilj nam je bio da našim klijentima i kroz vizualnu komunikaciju dočaramo ono što radimo svakog dana, a to je stvaranje drugačijih, posebnih, unikatnih parfema koji zrače čistom energijom i snagom ljubavi. Dokazano je da privlačnost između dvoje ljudi nastaje prvenstveno kao reakcija na nečiji miris, a to svjedoči o tome koliko su mirisi nevjerojatno važni u našim životima, a da toga nismo ni svjesni. Željeli smo upravo to pretočiti u video i nadam se da smo u tome uspjeli.'', rekao je Tomislav Vrbanec, glavni parfumer i vlasnik Hrvatske parfemske Kuće