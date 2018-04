Najčešće greške pri depiliranju kod kuće - i kako ih izbjeći

K.K. / PONEDJELJAK, 23.04.2018 16:55

Ove pogreške najčešće se događaju tijekom depilacije kod kuće • Evo na što morate posebno paziti

BILO da se depilirate u kozmetičkom salonu ili kod kuće, svima se može dogoditi da se neke dlačice (ili nekoliko njih) koje se pojavila na mjestu na kojem je ne želimo imati moramo riješiti po hitnom postupku.



Upravo tada, depiliramo se u žurbi pri čemu možemo nadražiti ili ozlijediti osjetljive dijelove kože.



Područja poput brade ili nadusnica, primjerice, treba prikladno zaštititi prije depilacije i njegovati nakon nje. Upravo kako biste izbjegli oštećenja na koži, važno je znati na što morate posebno paziti.

Ovo su pogreške do kojih najčešće dolazi na sljedećim područjima:

1. Obrve



Pri definiranju obrva do najviše grešaka dolazi kada se unaprijed ne napravi plan kako će obrve izgledati. Kako piše PopSugar, najsigurnije je voskom ukloniti dio iznad nosa, između dvije obrve, dok se ostatak preporučuje ukloniti pincetom.



Oblik obrva možete lagano definirati pomoću olovke za obrve, a vosak primijenite tek nakon što ste odredili kako će vam obrve izgledati. Pritom pripazite na temperaturu voska jer je koža oko obrva izuzetno tanka i osjetljiva.



2. Nadusnice



Područje oko usana također je jako osjetljivo pa tu posebno morate pripaziti da koristite odgovarajuću vrstu voska. Ne preporučuje se korištenje istog voska kao na nogama, a to pravilo vrijedi i za ostatak lica.



Ako ne koristite vosak koji odgovara vašem licu, može doći do slabijeg uklanjanja dlačica, do oštećenja gornjih slojeva kože ili pak do iritacije kože.



Dodatan savjet je da dlačice na nadusnicama depilirate dio po dio. Iako vam se čini da je to malo područje koje možete skinuti u jednom potezu, tako si povećavate mogućnost za ozljedu kože.



Stoga je najbolje ovaj dio kože depilirati dio po dio od vanjskih rubova usana ka centru.





Depilacija brade zbog zaobljenosti može biti problematična jer je teško ukloniti vosak, što može dovesti do uraslih dlačica, piše PopSugar.Urasle dlačice najčešće stvaraju dlačice koje su slomljene umjesto da su iščupane s korijenom. One pak dovode do crvenila, otoka i prištića na tom dijelu kože.Nemojte pokušavati depilirati cijeli bradu nego dio po dio.Kod depilacije bikini zone važno je znati da je treba raditi postepeno, odnosno da treba depilirati više manjih dijelova u nekoliko navrata.Ovo je ujedno možda i najteža depilacija koju možete raditi kod kuće jer je područje jako osjetljivo, a dlačice su jače.Kada depilirate bikini zonu važno je da zategnete kožu i da u isto vrijeme povučete, odnosno maknete vosak.Jedna pogreška koju je moguće napraviti na bilo kojem području koje depilirate je ta da vosak stavljate u pogrešnom smjeru. Vosak morate nanijeti u smjeru rasta dlačica. Ovo je najbolji način, jer ako stavite vosak u smjeru suprotnom od rasta dlačica, može doći do lomljenja dlačica, pa će vam samim time one izrasti ranije nego što ste to očekivali, piše PopSugar.