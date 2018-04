Novi tjedan, nova frizura: Selena Gomez opet je promijenila look

M.S. / PONEDJELJAK, 30.04.2018 09:00

Prije samo tjedan dana na Instagramu je otkrila da je obrijala dio glave • Sada izgleda potpuno drugačije

Foto: Instagram

PJEVAČICA mijenja frizure kao čarape.

Selena Gomez u posljednjih godinu dana nekoliko je puta mijenjala izgled. Bila je dugokosa brineta, pa je napravila bob frizuru, zatim je postala plavuša, pa ponovno brineta, a prije tjedan dana na Instagramu se pohvalila kako je obrijala dio glave

A post shared by Selena Gomez (@selenagomez) on Apr 23, 2018 at 6:07am PDT

Na fotki kojom je predstavila undercut imala je i dugačku pletenicu od ostatka kose, koju je sada drastično skratila. "Novi tjedan, nova frizura", očito je to modni moto pjevačice koja je ponovno potpuno promijenila svoj look.

A post shared by Hung Vanngo (@hungvanngo) on Apr 28, 2018 at 9:27pm PDT

Njenu novu frizuru na Instagramu je objavio njen frizer Huang Vanngo, a, kako vidite, pjevačica sada ima kratki bob sa šiškama koji je trenutno in, no moguće je i da se radi o perici, jer joj ni to nije strano. Kako god bilo, nova frizura, kao i sve koje je izmijenjala do sad, lijepoj pjevačici stoji odlično.