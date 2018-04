Pale zaruke? Kylie Jenner pohvalila se blještavim dijamantnim prstenom

Foto: Instagram, Twitter

NAJMLAĐA sestra iz klana Kardashian-Jenner ponovno intrigira javnost.

20-godišnja starleta i vlasnica beauty carstva Kylie Jenner prije nešto više od tri mjeseca rodila je djevojčicu Stormi koju je dobila s dečkom reperom Travisom Scottom. Gotovo cijelu trudnoću skrivala se od očiju javnosti u kući svoje mame Kris Jenner, zbog čega se mjesecima u šoubiz svijetu o njenoj trudnoći moglo samo nagađati.

A za vikend je Kylie ponovno uspjela zaintrigirati javnost koja je sada uvjerena da je starleta zaručena. Naime, na Snapchatu je objavila kratak video na kojem nikome nije mogao promaknuti njen blještavi dijamantni prsten na prstenjaku.

Iako ga je iskombinirala sa sličnim prstenom na drugom prstu, brojni obožavatelji uvjereni su da je Kylie zaručena, te su u komentarima ispod videa ukazali na još nekoliko dokaza koji idu u prilog toj teoriji. Naime, starleta je početkom ožujka također potaknula glasine o trudnoći zbog fotografije na kojoj drži Stormi i na kojoj se jasno vidi zlatni prsten na njenom prstenjaku.

Tada se opravdala da je bila riječ samo o prstenu, no glasinama o zarukama u prilog ide i to što je Kylie sporan dijamantni prsten nosila već tijekom trudnoće.

Noone going to mention the ring finger? I know we are kinda distracted by the new baby but.....she engaged/married too? #kylie #kyliejenner #kyliejennerpregnant #kyliebaby #kyliejennerbaby #iknewit #Congratulations 💕💕💕💕💕💕💕💕 pic.twitter.com/cmWf1YsH6H