Par koji ruši holivudske standarde, proslavio 30. godišnjicu braka: U čemu je njihova tajna?

Par se vjenčao davne 1988. godine • Prošlog vikenda proslavili su 30 godina braka

IAKO su Hollywoodski brakovi najčešće kratkog vijeka, postoji nekoliko Hollywoodskih parova koji traju.

Tako su prošlog vikenda 30. godišnjicu braka proslavili Tom Hanks i njegova supruga Rita Wilson.



Par se vjenčao davne 1988. godine, a Hanks je za veliku godišnjicu na svojem Twitteru objavio fotografiju kojom je obilježio taj dan.



Trideset godina braka



Objavio je fotografiju sa suprugom na dan vjenčanja i fotografiju njih dvoje danas, a ona obje su sretni i nasmijani i pokazuje kako su se oduvijek dobro zabavljali, i još važnije da se još uvijek dobro zabavljaju.



"30 godina 30. travnja. Od '88 do '18. Magični brojevi. Hanx i Rita Wilson", napisao je Oscarovac,

30 years on April 30. ‘88 To ‘18. Magic numbers. Hanx and @RitaWilson pic.twitter.com/ZhVISOia6o — Tom Hanks (@tomhanks) 30. travnja 2018.



Njegova supruga podijelila je istu fotografiju na Instagramu i napisala "30. travnja 1988. -30. travnja 2018. godine. Trideset na tridesetu zlatnu godišnjicu. Održavam ljubav na životu s Tomom Hanksom"; napisala je Wilson.

A post shared by Rita Wilson (@ritawilson) on Apr 30, 2018 at 11:45am PDT



Supružnici su prošlog vikenda svoju tridesetu godišnjicu proslavili na velikoj zabavi koju su priredili u Los Angelesu, javlja časopis People, a dodaju i kako je zabava bila puna zvijezda.





Goldie Hawn, Kurt Russell, Kate Hudson, Oprah Winfrey i Jimmy Kimmel samo su neki od njihovih poznatih prijatelja koji su im se pridružili u proslavi.Hanks je nedavno otkrio i tajnu njihovog dugog braka."Tajnu sreće jedno s drugim smo otkrili odavno, a to je da uvijek govorimo istinu jedno drugom" rekao je Hanks.Dodao je i kako pomaže i to da su on i Rita oduvijek ludi jedno za drugim."Reći ću da sam od našeg prvog susreta mislio da postoji nešto ludo u vezi nje. Upoznao sam je i pomislio: 'O Bože...tu se nešto sprema'?, zaključio je poznati glumac.Čini se i kako je bio u pravu jer njihova ljubav i brak traju već 30 godina, što je, posebno za Hollywood, zaista veliku uspjeh.