Sada možete kupiti kupaći kostim s licem princa Harryja ili Meghan Markle

VJENČANJE princa Harryja i Meghan Markle iščekuje se s uzbuđenjem diljem svijeta.

Do zakazanog datuma ostalo je još samo tjedan dana, no izgleda da bismo njihova lica mogli nastaviti viđati svakodnevno i ovog ljeta i to ne samo u medijima, već i na plažama. Naime, britanski brend Bags of Love u svoju ponudu je sada uvrstio dva kupaća kostima, jedan s Harryjevim, a drugi s licem Meghan Markle, koji izgledaju jednako blesavo koliko i zvuče.