Sve što trebate znati o vjenčanju Meghan Markle i princa Harryja koje se održava sutra

Foto: Getty

Meghan Markle i princ Harry objavili su zaruke 27. studenog 2017. godine, a od tada medijske stupce gotovo svakodnevno pune vijesti o njihovom vjenčanju.

Još uvijek nije poznato čiju će haljinu nositi mlada, a najnovije glasine ukazuju da vjenčanicu potpisuje britanski brend Ralph&Russo, o čemu više možete pročitati OVDJE . Veliki misterij je bio i tko će mladenku odvesti do oltara, kao i tko će biti kumovi Meghan i Harryju, a sve je to manje-više do sada otkriveno. Dugo iščekivani dan je sutra, a mi vam donosimo sve što dosad znamo o kraljevskom vjenčanju: