Točno znate gdje će vam se pojaviti sljedeći prištić? Onda sigurno radite jednu od ovih pogrešaka

Imate problema s prištićima? • Možda samo trebate promijeniti navike ili proizvode koej koristite?

AKO možete predvidjeti točno gdje će vam se na licu pojaviti sljedeći prištić, možda patite od takozvanog fenomena pojavljivanja prištića po šabloni (pimple pattern phenomenon).

Iako se čini kako se radi o nekakvoj uroti kože lica protiv nas, zapravo su za to stanje krive upravo naše navike.



Alain Michon, liječnica, kozmetičarka i medicinski direktor u Klinici za kožu u Ottawi je o ovom problemu porazgovarala s portalom Insider za koji je otkrila kako mu stati na kraj, ili to barem pokušati.



Koristite pogrešnu šminka



Doktorica je istaknula kako je važno gledati sastojke na šminki koju kupujemo.

"Šminka stvara blokade u našim porama koje mogu dovesti do akni. Ako vam se prištići pojavljuju na određenom dijelu lica, provjerite etiketu na vašoj šminki. U najboljem slučaju, u njoj ne bi trebali biti komedogeni", rekla je doktorica. Komedogeni su sastojci koji začepljuju pore i potiču stvaranje komedona. Komedogeni mogu biti razni mirisi, boje ili ulja dodana kozmetici.



Pogrešni proizvodi za kosu



Ako vam se akne pojavljuju na čelu, možda su za to krivi proizvodi za kosu koje koristite,

"Ti proizvodi nisu namijenjeni njezi lica, pa njihovi sastojci mogu dovesti do prištića", rekla je doktorica Michon.



Doktorica je poručila i kako grubo nanošenje šminke može dovesti do akni ili prištića jer ih može aktivirati toplina ili trenje.

Rekla je ako se to posebno vidi na području oko očiju gdje se sjenilo stavlja malo grublje nego ostatak šminke lica.



Često si dirate lice



Ako se često dirate po licu, tako ćete samo pogoršati situaciju.



"Što si češće dirate neki dio lica, to je vjerojatnije da ćete ga izložiti bakterijama i uljima. To je poseban problem ako ste upravo jeli masnu hranu i češkate se po uhu ili bradi, a ruke niste oprali dovoljno dobro", rekla je doktorica.



Istiskanje prištića



Iako je mnogima ovo sjajan osjećaj, tako možete izložiti pore baterijama prištića. "Ovo stvara ciklus zbog kojeg se akne pojavljuju na istom mjestu", rekla je doktorica i dodala kako će do toga doći čak i ako područje operete odmah nakon istiskanja prištića.