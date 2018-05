Zaspala u solariju? Selena Gomez sinoć nije sličila na sebe

M.S. / UTORAK, 08.05.2018 09:28

Njen lažni ten nije nikoga zavarao • Tamnoputu Selenu ismijali su na društvenim mrežama, dok je za haljinu ipak dobila same pohvale

Foto: Getty

NA prošlogodišnjoj Met Gali ona i pjevač The Weekend prvi put su prošetali crvenim tepihom kao par.

No ljubavni status Selene Gomez od tada se promijenio još nekoliko pita. U listopadu prošle godine prekinula je s The Weekndom te se vratila svojoj prvoj ljubavi Justinu Bieberu, da bi i s njim ponovo prekinula sredinom ožujka ove godine. Zato je Selena sinoć na Met Gali bila sama, no i ovoga je puta mamila je poglede, ali iz krivih razloga.

Bilo je zaista teško ne uočiti da je njen ten sinoć bio puno tamniji no inače što nas je natjeralo da se zapitamo je li pjevačica pretjerala sa solarijem ili se njen šminker malo zanio s bronzerom? Ako je riječ o šminki, onda je imala zaista dobar fiksator jer njena bijela haljina nije po sebi imala mrlje od bronzera.

Njen lažni ten nije nikoga zavarao, a očekivano, tamnoputu Selenu pošteno su ismijali i na društvenim mrežama, no kritike su išle samo na račun njenog tena, dok je za stajling dobila same pohvale.

Iako baš i nije popratila temu ovogodišnje Met Gale, koja je bila Nebeska tijela: Moda i katolička mašta, pjevačica je nosila prekrasnu bijelu polu-prozirnu haljinu brenda Coach s volanima i dubokim dekolteom, torbicu u istoj boji i srebrne sandale dok je lančić s križem bio jedini u skladu s dress codeom.

Nadamo se da će Selena razmisliti o novom make-up artistu...