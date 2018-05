Zašto nikada ne biste trebale spavati sa zavezanom kosom

K.K. / ČETVRTAK, 03.05.2018 19:00

Vezanjem kose dok spavate možete si značajno oštetiti kosu • Trakcijska alopecija i stanjivanje kose najčešći su problemi

Foto:

KADA govorimo o djevojkama duge kose, možemo ih lako podijeliti u dvije skupine: one koje spavaju s puštenom kosom i one koje vežu kosu prije spavanja.



I jedne i druge razumijemo, ugodno je nakon dugog dana pustiti kosu i opustiti tjeme napeto od vezane kose cijeli dan. Isto tako, posebno ljeti, ako imate jako dugu kosu ponekad može biti nemoguće zaspati ako je ne vežete. Ipak, čini se kako vezanjem kose prije spavanja kosu možete značajno oštetiti a da toga niste ni svjesni.



Najčešće se prije spavanja kosa veže u visoki rep ili punđu, a to može dovesti do oštećenja vlasi.



Trakcijska alopecija i stanjivanje kose



Naime, čini se kako takvim vezanjem kose možete uzrokovati stanje zvano trakcijska alopecija. Do nje dolazi najčešće zbog zatezanja kose, pletenja kose ili pak tretiranja kose agresivnim kemikalijama.



Budući da je ipak najčešće uzrokuje vezanje kose, trakcijska alopecija se manifestira na području zalistaka, što je i logično jer upravo se kosa s tog područja najviše steže i povlači kada želite vezati visoki čvrsti rep ili punđu.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

A post shared by The Stylish Project (@the.stylish.project) on May 1, 2018 at 3:11pm PDT

Osim do alopecije, učestalo vezanje kose može dovesti i do značajnog stanjivanja vlasi kose. Do stanjivanja pak dolazi zbog neprestanog povlačenja kose kako biste je dovoljno stegnuli u čvrst rep ili punđu koju želite. Vlasi kose oslabjet će između ostalog i zbog trenja između mašne za kosu i jastuka što može dovesti i do pojave ispucale kose, ali ne na vrhovima nego na sredini vlasi.



Vrijeme za promjene



Ako često nosite visoki rep ili punđu i primijetili ste da vam se kosa stanjila, posebno na području zalistaka, vrijeme je da uvedete neke promjene. Primjerice, kosu češće nosite opuštenu, posebno dok spavate. Razmislite i o promjeni šampona, regeneratora i maske za kosu i pokušajte pronaći proizvode koji će ojačati vašu kosu.



Ako ipak ne želite odustati od vezanja kose prije spavanja ili ako ne možete zaspati ako vam kosa nije vezana, barem izbjegavajte visoki čvrsti rep i punđu.



Pokušajte, primjerice, vezati niski, opušteniji rep. S njim vam kosa neće letjeti na sve stane i neće vam smetati, a neće biti jako vezana, što će njoj odgovarati. Možete je uplesti i u labavu pletenicu.



Ako ste pak tip koji veže punđu na vrhu glave prije spavanja, pokušajte i nju vezati opuštenije kako bi se kosa što manje lomila.