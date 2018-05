17 LIGA PRVAKA U MADRIDU Bavarci vjeruju u čudo, Real lovi treće finale zaredom i Bayernov pothvat

Foto: Guliver Image/Getty Images

REAL i Bayern večeras će od 20:45 u Madridu odigrati uzvratnu utakmicu polufinala Lige prvaka.

REAL - BAYERN 0:0, 20:45

U prvom dvoboju u Münchenu Real je slavio 2:1 i Madriđani su na korak do plasmana u treće finale Lige prvaka zaredom. Podsjetimo, Real je prošle godine obranio titulu, što otkako se igra ovaj format Lige prvaka (1993.) dotad nikome nije bilo pošlo za rukom. Posljednji klub koji je dva puta u nizu podizao trofej s klempavim ušima bio je Milan (1989. i 1990.), ali tada se to natjecanje zvalo Kup europskih prvaka i u njemu su nastupali samo prvaci svojih zemalja.

Osvoji li Real i ove godine elitno klupsko natjecanje napravit će nešto što je posljednji put pošlo za rukom upravo njihovom večerašnjem rivalu Bayernu. Naime, Bavarci su posljednji klub koji se tri puta zaredom penjao na europski tron (1974., 1975. i 1976.).

Tricampeones de la UCL

- AJAX: 1971, 1972, 1973

- BAYERN M: 1974, 1975, 1976



un Bicampeonato NO se lograba desde el Milan 89-90'

Lo Logró El #RealMadrid.



El último equipo que lo había logrado, era Nottingam F 79-80', después lo logró El Liverpool 77-78' — 1⃣2⃣ 🏆 BICAMPEONES A POR KIEV ⚽ (@Sandoval_Vzla) April 30, 2018

The last team to be European champions three seasons in a row were Bayern, in 1974, 1975 and 1976 #SEVFCB #JuveRealMadrid #UCL pic.twitter.com/UURaUljlXC — Football 24/7 (@foetball247) April 3, 2018

No do finala u Kijevu i do eventualne nove europske krune kraljevski klub morat će se dobro pomučiti, a Bavarci su prva prepreka. Premda Real ima lijepu prednost koju je donio s gostovanja, ništa nije gotovo ni izbliza. Na koncu, identična je situacija bila i prošle godine u četvrtfinalu pa je Bayern na Bernabeuu izvukao produžetke u kojima je nakon niza kontroverznih sudačkih odluka pobjedu ipak odnio Real.

"I prošle godine smo izgubili prvu utakmicu pa u Madridu došli do produžetaka. Imali smo strašno puno prilika, ali smo na kraju ipak izgubili", rekao je Joshua Kimmich.

Jasno da se Nijemce nikad ne smije otpisivati, ali ovaj put pred njima je doista težak zadatak. Ne samo zbog rezultata 1:2 nego i činjenice da u Madrid dolaze bez nekoliko ključnih igrača. Tako u sastavu Bavaraca neće biti Robbena, Boatenga, Vidala, Neuera i Comana, a možda ni Alabe čiji je nastup pod upitnikom. S druge strane, Zidane ne može računati na povrijeđene Carvajala i Isca, umjesto kojih će zaigrati Nacho i Asensio. Također, u prvoj postavi se očekuje i Benzema koji je u prvoj utakmici priliku dobio s klupe.

I dok je Bayern stigao s velikim problemima, u Realu je atmosfera odlična. Cristiano Ronaldo igrat će 100. utakmicu u Ligi prvaka, što je apsolutni rekord. Najbliži aktivni igrač mu je Andres Iniesta s 80 utakmica, no Španjolac više nikad neće igrati u tom natjecanju. Messi je skupio 73 nastupa.

Real 12 puta. Bayern pet. Zajedno ova dva giganta europskog nogometa imaju čak 17 naslova prvaka Europe. Nakon što su ih kuglice ove sezone spojile u polufinalu, mnogi su ustvrdili da je sudar Bavaraca i Madriđana finale prije finala. Čast Liverpoolu i Romi, ali za većinu će ovaj dvomeč biti sudar titana.

Real i Bayern stari su sportski rivali, igrali su puno puta u završnicama Kupa/Lige prvaka. U posljednjih nekoliko godina dva puta. Nakon penala 2012. u finale je prošao Bayern, a lani je nakon kontroverzne utakmice i produžetaka uspješniji bio Real.

Nekoliko je aktera večerašnjeg polufinala branilo boje obaju klubova, a baš Bayernov trener Jupp Heynckes vodio je Real do titule u Ligi prvaka prije 20 godina, prve nakon 1966. Zanimljivo, tada je Real u finalu igrao protiv Juventusa, a vođa torinske momčadi na travnjaku bio je sadašnji strateg Reala Zinedine Zidane.

Kad je riječ o sastavima koji se večeras očekuju na kultnom madridskom stadionu, sigurno je da će biti dosta promjena u odnosu na prve dvoboje. Posebno se to odnosi na Bayern, čiji će trener Jupp Heynckes zbog izostanaka morati promijeniti nekoliko standardnih prvotimaca.

1 May, 2013: Bayern won 3-0 at Barcelona

1 May, 2001: Bayern won 1-0 at Real Madrid



1 May 2018: __________ 🤔 pic.twitter.com/l2sx5CjD4J — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 1, 2018

Ipak, slavni njemački trener smatra da je njegov tim sposoban za čudo u Madridu.

"Znamo da će biti teško jer su oni navikli na ovakve utakmice, ali i mi smo. Real je protiv Juventusa pokazao da je ranjiv i pobjediv, a ja znam da ćemo im sigurno biti nezgodan protivnik. Napredovali smo i imamo važan cilj koji želimo ispuniti. Želimo u finale", rekao je Heynckes, koji se potom osvrnuo i na suca večerašnjeg susreta Cüneyta Çakıra:

"On nam je sudio na utakmici protiv PSG-a i tada je uradio izuzetno dobar posao. Očekujem da i večeras bude fer i objektivan."

Očekivani sastavi:

Real Madrid: Navas; Nacho, Ramos, Varane, Marcelo; Modrić, Kroos, Casemiro; Asensio, Benzema, Ronaldo

Nedostaju: Carvajal, Isco

Neizvjestan: Nacho

Bayern: Ulrich; Kimmich, Hummels, Süle, Alaba; Martínez, Thiago, James, Muller, Ribery; Lewandowski

Nedostaju: Neuer, Boateng, Vidal, Robben, Coman

Neizvjestan: Alaba