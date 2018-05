Alex Ferguson pušten s odjela intenzivne njege nakon moždanog udara

Foto: Twitter Man Utd

JEDAN od najvećih nogometnih trenera u povijesti, legendarni sir Alex Ferguson, više se ne nalazi na odjelu intenzivne njege.

Ferguson je bio u teškom stanju nakon što je u subotu negdje iza 21 sat doživio moždani udar. 76-godišnji Škot imao je krvarenje u mozgu zbog čega je hitno prevezen u bolnicu i odmah operiran.

"Sir Alexu više nije potrebna intenzivna njega te će oporavak nastaviti na redovnom odjelu. Njegova obitelj je ushićena razinom podrške i dobrih želja koje je dobila, ali moli za privatnost u narednom razdoblju koje će biti ključno za oporavak", objavio je Manchester United.

