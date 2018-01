ARSENAL PRIHVATIO PONUDU Chelsea za 20,5 milijuna eura dovodi Girouda

Foto: Getty Images/Guliver Image

NEOBIČNI "ljubavni" trokut između Arsenala, Chelseaja i Borussije iz Dortmunda napokon je, čini se, završio.

Prema pisanju Daily Maila i ostalih engleskih medija, Chelsea je dogovorio transfer Oliviera Girouda iz Arsenala za 20,5 milijuna eura, iako se još čeka službena klupska potvrda. Francuz je nakon dolaska Alexandrea Lacazettea otvoreno rekao da bi želio naći klub koji će mu jamčiti minutažu uoči Svjetskog prvenstva.

Konkurencija u francuskoj reprezentaciji je velika i Giroud se nada da bi se u drugom klubu uspio nametnuti izborniku, osobito nakon što se pokazalo pitanjem sata kad će Pierre-Emerick Aubameyang potpisati za Arsenal.

