Foto: Getty Images/Guliver Image

ARSENE WENGER napušta Arsenal nakon 22 godine!



Legendarni francuski trener upravo je objavio da će na kraju sezone napustiti klub kojeg je preuzeo prije više od dva desetljeća i u tom periodu osvojio 10 velikih trofeja.

Wenger odlazi godinu dana prije isteka aktualnog ugovora s "Topnicima".



Uskoro opširnije...

After 22 years, 10 major trophies, more than 800 Premier League games, Arsene Wenger has announced his time as Gunners boss is coming to an end.



He will always have a place in Arsenal history.



More: https://t.co/FdScP24wIb pic.twitter.com/mQRyueXJwe