ATLETICO U FINALU Otužni Arsenal se s jednim udarcem u okvir oprostio od Europe (1:0)

ATLETICO je u uzvratnoj utakmici Europa lige pobijedio Arsenal 1:0 i s ukupnih 2:1 se plasirao u finale u kojem će 16. svibnja u Lyonu igrati protiv Marseillea.



Arsenalovi navijači pamtit će Arsenea Wengera po tri naslova engleskog prvaka. Pamtit će ga po nevjerojatnoj tituli bez poraza 2004. godine. Sjećat će se i ulaska u finale Lige prvaka 2006. godine u kojem su vodili do 76. minute i po prekrasnom nogometu koji su njegove momčadi igrale.



Isto tako, pamtit će ga po jednoj od najjadnijih Arsenalovih sezona u njegove 22 godine vladavine i po činjenici da je u najvažnijoj utakmici za klub u zadnje dvije godine, u utakmici koju je morao dobiti, imao jedan jedini udarac u okvir gola. Onaj Xhake u s 25 metara u 63. minuti.



Arsenal je ispadanjem iz Europa lige izgubio priliku osvajanjem izboriti Ligu prvaka. “Topnici” odavno nisu u konkurenciji za LP kroz engleskog prvenstvo, a tužan je način na koji su odigrali ovu utakmicu koja im je bila zadnja šansa.







Arsene Wenger je iz sastava izostavio Henriha Mhitarjana, koji je odlično igrao zadnje dvije utakmice i krenuo s Welbeckom. On i Özil bili su povučeni iza Lacazettea, a iza njih su igrali Ramsey, Xhaka i Wilshere koji su napravili ništa ili jako malo. Već u 8. minuti teško se ozlijedio Laurent Koscielny. Francuskom reprezentativcu vjerojatno je pukla Ahilova tetiva i umjesto njega je u igru morao Callum Chambers, latentna opasnost po vlastiti gol.



Diego Simeone, koji zbog isključenja u Londonu nije mogao biti na klupi, nervozno je cupkao u svečanoj loži, ali razloga za brigu nije bilo. Arsenal je samo na trenutke izgledao kao da nešto pokušava, ali svaki put im je falio točan pas, dobiveni duel ili pravovremeno utrčavanje. Ukratko, Wengerova momčad igrala je onako kako igra cijele sezone - inspirirano na trenutke, ali generalno potpuno nedorečeno. A to su ekipe kakve Atletico najviše voli i protiv kojih se Simeoneovi ratnici mogu braniti zavezanih očiju. Tri utakmice.Atletico je od prve minute potpunu umrtvio Arsenalovu igru i samo čekao jednu pravu priliku. Nakon što su do tada izgubili nekoliko opasnih lopti, najviše Chambers, u drugoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena prepustili su gostima loptu na centru. Ona dolazi do Griezmanna koji odlično vidi utrčavanje Diega Coste. Hector Bellerin neshvatljivo je pustio Costu, nije ga uspio stići i Atleticov napadač prima loptu te zabija za 1:0.



Jedinu pravu priliku Arsenal je imao u 53. minuti, ali je ona više bila plod greške Atleticove obrane. U dva navrata nisu domaćini očistili loptu koja dolazi Ramseya na sedam, osam metara od gola. No, Velšanin je nije uspio iskontrolirati, borio se s njom i na kraju koljenom pucao pokraj gola. Deset minuta kasnije, kao što smo rekli, Xhaka je opalio s 25 metara, a Oblak je jedva odbio loptu u korner. To je bilo sve što je odigrala momčad koja je od početka bila u rezultatskom minusu, a u tom trenutku je gubila 1:0.



Arsenal je nešto kombinirao, petljao, pokušavao, ali nikakvog plana igre tu nije bilo, a četiri minute kasnije Atletico je morao povesti 2:0. Nezadrživi Diego Costa, nerješiva enigma za Arsenalovu obranu, pomeo je pod s Chambersom i Mustafijem na rubu peterca i vratio loptu Griezmannu. Francuz ju je primio, imao sekundu da s pet metara nacilja gdje će pucati, ali se Chambers pridigao i blokirao udarac u zadnji trenutak. Do kraja utakmice bilo je samo pitanje hoće li Atletico zabiti drugi gol, ali Griezmann i Torres nisu iskoristili dobre prilike.

Još jedna sezona bez Lige prvaka bit će veliki udarac za klub. Tko god naslijedi Wengera ove sezone na klupi imat će težak zadatak rekonstruirati momčad i privući vrhunske igrače bez nastupa u najelitnijem natjecanju. A rekonstrukcija je nužna. Hector Bellerin odavno ne igra na nivou kao prije par sezona, teško ozlijeđeni Koscielny je već u godinama, Mustafi je nepouzdan, golmani također, a i veznoj liniji ne bi škodilo poneko osvježenje.



Atletico će, s druge strane, sezonu završiti kao drugi u prvenstvu i, lako moguće, s trofejom Europa lige. Ovako organiziran, čvrst i ubojit je veliki favorit protiv Marseillea.