Bageri raskopali Gradski vrt, Hrvatsku će dočekati potpuno novi travnjak

DAN nakon utakmice Osijeka i Cibalije u Gradskom vrtu počela je potpuna obnova travnjaka osječkog stadiona.



Stadion je već u četvrtak bio pun radnika i teških strojeva koji su uklonili postojeću travnatu površinu, a bagerima otkopali 30-ak centimetara zemlje kako bi se izmijenilo sve ono što je potrebno da bi NK Osijek ubuduće imao idealan travnjak.



Najavljena je potpuno nova drenaža, kao i modernizirani sustav navodnjavanja s vrhunskom prirodnom travom.



Investicija je vrijedna 500.000 eura.



Direktor kluba Igor Galić je napomenuo kako su ovi radovi bili nužni i neodgodivi."Znamo da ćemo ugostiti hrvatsku reprezentaciju u prijateljskom susretu sa Senegalom, 8. lipnja. No, nije samo to bio povod ovako cjelovitim i opsežnim zahvatima. Naime, da bismo mogli normalno odigravati europske utakmice i dobiti UEFA licencu, morali smo poraditi na kvaliteti terena, a također i na sigurnosnom sustavu kontrole ulaza na cijelome stadionu. Dakle, to sada paralelno rješavamo", rekao je Galić.Ukupno će obje investicije Nogometni klub Osijek stajati oko 500 000 eura, a podrazumijeva se da sve mora biti završeno i stavljeno u funkciju nekoliko dana prije utakmice Hrvatska – Senegal.

