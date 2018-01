Barca preokrenula protiv Alavesa, Messi golčinom donio pobjedu

Foto: Getty Images/Guliver Image



ALAVES je bio na korak do senzacije na Camp Nouu u 21. kolu La Lige, ali Barcelona je u završnici utakmice preokretom (2:1) uzela sva tri boda.



Gosti su u 23. minuti poveli golom Guidettija i držali vodstvo sve do 72. minute, iako su cijelo vrijeme bili u podređenom položaju.







Nakon što je Valverde obavio sve tri izmjene, Barca je stigla do izjednačenja. U 72. minuti Iniesta je asistirao Suarezu za 1:1.



Šest minuta prije isteka vremena Lionel Messi još jednom je uzeo stvari u svoje ruke i zabio za pobjedu 2:1.Ivan Rakitić igrao je cijelu utakmicu, a najskuplje pojačanje u povijesti Barce Philipe Coutinho prvi se put našao u prvih jedanaest, a izašao je u 66. minuti.Barcelona je još uvijek vodeća s 57 golova, Atletico Madrid ima 11 bodova manje, a Valencia je treća s 40 bodova. Real Madrid je četvrti s 38.

Sevilla je prokockala pobjedu protiv Getafea na domaćem terenu. Muriel je u 72. zabio za vodstvo Andalužana, a Angel u 93. postavio konačnih 1:1.



Sevilla drži šesto mjesto s 33 boda, a Getafe je deveti s 28.