BARCA PRIMILA PET KOMADA Valverde se kockao sa sastavom i upropastio završetak sezone

JEDNU OD najluđih utakmica u novijoj povijesti Primere odigrali su u 37. kolu ove sezone Levante i Barcelona.



Barcelona je izgubila 5:4 i tako propustila priliku osvojiti titulu bez poraza. Malo, jako malo nedostajalo je da Valverdeova momčad napravi veliki povratak, ali sjajni borbeni Levante je izdržao, iako je izgledalo kao da će se raspasti.



Rasterećeni domaćini su protiv šarene momčadi Barcelone, koju je Leo Messi gledao kod kuće na televizoru, poveli već u 9. minuti golom Emmanuela Boatenga, a isti igrač je u 30. minuti povisio na 2:0.



Kad je Coutinho u 38. minuti krasnim golom smanjio na 2:1 činilo se da će Barcelona u nastavku izjednačiti, a vjerojatno i okrenuti utakmicu. No u kriminalnoj predstavi Barcine obrane predvođene Yerryjem Minom gosti su od 46. do 56. minute primili tri gola.





