BARCA SE RIJEŠILA NAJGOREG "POJAČANJA" U POVIJESTI Koštao je milijun eura po utakmici

BARCELONA se godinu dana svim silama trudila ne bi li mu našla novi klub, što je on odbijao, sretan što mu se sjedenje u loži Camp Noua plaća devet milijuna eura.

Arda Turan (30) ove sezone nijednom nije zaigrao za Barcelonu, a na treningu se pojavio svega par puta. Njegova pojava tada je pokazivala da visi po kockarnicama i klubovima, a ne u teretani ili na terenu. Zapušten i demotiviran, uživao je u tome da zarađuje bogatstvo, a ne radi ništa.

Barcelona je shvatila da igrača s takvim performansama i ugovorom nitko neće kupiti i da nema šanse povratiti makar dio od 35 milijuna eura, koliko je Atleticu platila za Ardu u ljeto 2015. Kada je još izgledao i igrao kao profesionalni nogometaš.

Zato je po načelu "daj što daš" pristala Turčina na dvije i pol godine posuditi u njegovu domovinu. Istanbul Bašakšehirsporu, lideru turskog prvenstva, Arda je prešao do ljeta 2020. i isteka ugovora s Barcelonom.

Ni tamo ga ne bi uzeli da se ne radi o režimskom klubu turskog vladara Redžepa Erdogana, koji je intimus raskalašenog nogometaša.

Vodeći klub La Lige na kraju nije dobio ni centa odštete za najgoru kupnju u povijesti, ali se barem riješio Ardine ogromne plaće. Barcelona je na Turana ukupno potrošila 55 milijuna eura, ako se odšteti pribroji plaća koju je dobivao u Kataloniji.

S obzirom na to da je Arda u Barceloni odigrao 55 utakmica i postigao 15 golova, svaki njegov nastup klub je koštao milijun eura, dok mu je gol vrijedio po 3,6 milijuna eura!

FCB has spent 55 million euros with Arda Turan so far (signing + wages).



That’s 1 mi euros per match played and 3,6 mi euros per goal.