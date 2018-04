BARCELONA PRVAK Messi joj hat-trickom donio 25. naslov

Foto: Getty Images/Guliver Image

BARCELONA JE novi prvak Španjolske. Momčad Ernesta Valverdea pobijedila je 35. kolu Primere u gostima Deportivo 4:2 i četiri utakmice prije kraja (odgođeni susret s Villarrealom) i matematički osigurala 25. naslov prvaka.

It's not just our 25th @LaLiga.

It's a historic decade.

7 championships out of 10!#7heChamp10ns pic.twitter.com/5cy1GNLVib — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 29, 2018

Barceloni je u La Coruni bio dovoljan i bod. Uzela je sva tri, iako je jako opasno živjela sve do 82. minute. Nije tako izgledalo nakon 38 minuta kad je Barcelona vodila 2:0. Već u 7. minuti Coutinho je prekrasnim golom zabio za 1:0, a pred kraj poluvremena je Messi na krasnu asistenciju Suareza povisio na 2:0.

Smrdilo je na katastrofu Deportiva, ali prvo je Perez nakon odlične kontre dvije minute kasnije smanjio na 1:2, da bi Emre Colak u 64. minuti malonogometnom kombinacijom izjednačio na 2:2. U sljedećih 15-ak minuta Deportivo je igrao kao da je utakmica pitanje života i smrti. Da je momčad Clarencea Seedorfa tako odigrala još poneki susret ove sezone, ne bi imala 12 bodova manje od zone spasa.

Domaćini su stisnuli Barcelonu praktički u šesnaesterac. Sjevalo je sa svih strana, ali nisu uspjeli zabiti i treći gol i tako odgoditi Barcinu proslavu naslova. No, polako su ostajali bez daha, a onda je Messi rekao "dosta!".

4 - Barcelona have won the La Liga title with four games remaining; the Spanish top-flight record in the 21st century. Invincibles. pic.twitter.com/VGOKak6lo6 TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA April 29, 2018

U 82. minuti je povaljao cijelu obranu Deportiva u šesnaestercu i onda odigrao fantastičan dupli pas sa Suarezom i zabio za 3:2. Samo dvije minute kasnije umorni domaćini izgubili su loptu u opasnoj zoni i Messi ih je dokrajčio.

Ovim hat-trickom Messi je stigao do 32 prvenstvena gola ove sezone čime je postao prvi nogometaš u povijesti koji je sedam puta završio španjolsko prvenstvo s najmanje 30 golova. Ovim hat-trickom se izjednačio s Mohamedom Salahu na vrhu ljestvice najboljih europskih strijelaca. Obojica su zabila 43 gola.

7 - Lionel Messi is the first player in La Liga history to score 30+ goals in seven different seasons. Stellar. pic.twitter.com/JyQFKnm4ie — OptaJose (@OptaJose) April 29, 2018

Nakon 34 odigrane utakmice Barcelona je i dalje neporažena u prvenstvu. U cijeloj sezoni Barcelona je izgubila samo dvije utakmice. Onu uzvratnu od Espanoyla u kupu i onu kobnu od Rome u Rimu prije nekoliko tjedana.

U sljedećem kolu Barcelona dočekuje Real i to jedina prilika nekome da ih ove sezone pobijede u prvenstvu. Nakon toga čekaju ih utakmice protiv Villarreala, Levantea i Real Sociedada.