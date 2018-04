Barrichello je htio posjetiti Schumachera, a odgovor Michaelove obitelji još više ga je zabrinuo

Foto: Guliver Image/Getty Images

VIŠE od četiri godine prošle su od nesreće Michaela Schumachera na skijanju u Francuskoj. Ni danas se ne zna u kakvom je zaista stanju jedan od najvećih F1 vozača svih vremena.

Schumacherova obitelj i dalje izrazito dobro i vrlo uporno skriva sve informacije o njegovu stanju. U studenom 2014. njemački mediji objavili su da je Michael paraliziran i u invalidskim kolicima te da ne može govoriti i ničega se ne sjeća. Njegova menadžerica Sabine Kehm je u svibnju 2015. izjavila da mu se stanje polako popravlja s obzirom na strašno teške ozljede mozga koje je zadobio pri padu. Posljednja informacija o njegovu stanju je ona iz rujna 2016. kad je njegov odvjetnik na sudu rekao samo da njegov klijent "ne može hodati".

Britanski mediji objavili su nedavno da je trošak Schumacherova liječenja već prešao cifru od 30 milijuna eura, a pomaci su mali ili gotovo nikakvi.

Rijetki su ljudi koji su u ove četiri i pol godine dobili priliku vidjeti Schumachera. Nekadašnjeg momčadskog kolegu htio je posjetiti i Brazilac Rubens Barrichello, ali je dobio odgovor koji ne ulijeva previše nade.

"Pokušao sam posjetiti Michaela, tražio sam više puta način doći do njega, ali bezuspješno. Tražio sam od njegove obitelji dopuštenje, ali su mi na to odgovorili: 'Vjeruj nam, to neće donijeti ništa dobroga niti tebi niti njemu.' Tako da zapravo uopće nemam nikakve informacije o njegovu stanju", rekao je Barrichello koji je i sam prethodnih godina imao životnu dramu, borio se s tumorom i uspio se izvući.

