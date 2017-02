Bayern odbio preko 100 milijuna eura za svoju zvijezdu

Foto: Getty Images / Guliver Image

NEVJEROJATNU informaciju otkrio je Bayern, a vezana je za napadača Thomasa Mullera. Tijekom ljeta Manchester United poslao je ponudu od preko 100 milijuna eura za sjajnog Nijemca, ali ju je klub s Allianz Arene odlučio odbiti, pa je propao vjerojatno novi svjetski rekord koji trenutačno drži Paul Pogba sa 105 milijuna eura, koliko su Crveni vragovi platili Juventusu.

Bayern Munich chief reveals they turned down €100m offer from Manchester United for Thomas Muller https://t.co/BOZyYxKSjV #MUFC pic.twitter.com/Sz35ZQ4Iyo