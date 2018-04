Bayern teniskim rezultatom razbio Bayer, u finalu čeka Niku Kovača

Foto: Hina/EPA



JOŠ jednu čudesnu utakmicu odigrali su nogometaši Bayerna, novog i starog prvaka Bundeslige. U utakmici za finale njemačkog kupa pobijedili su Bayer Leverkusen u gostima 6:2.





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Budući klub hrvatskog trenera Nike Kovača razmontirao je Bayer već u prvih deset minuta. Lewandowski je u 3. minuti zabio prvi, a u 9. je Poljak dodao i drugi gol. U 16. je Bender smanjio zaostatak, a mreže su mirovale sve do 52. minute kada je Muller nastavio golijadu. U 61. minuti zabio je i Alcantara, a tri minute kasnije ponovno Muller, koji je u 78. kompletirao hat-trick. Poraz Bayera ublažio je Bailey golom u 72. minuti.

Thomas Müller scores his 1st hat-trick since 2014 as Bayern reach the German Cup final ⚽⚽⚽



Will Bayern win the treble? 🏆🏆🏆 #UCL pic.twitter.com/4v5BXUvtzr