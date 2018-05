BBC: Španjolski stručnjak novi je trener Arsenala

Foto: Getty Images/Guliver Image



PREMA navodima britanske televizijske postaje BBC, Arsenea Wengera će na klupi Arsenala naslijediti donedavni trener Paris SG-a Unai Emery (46).

Po završetku ove sezone Wenger je nakon 22 godine provedene na poziciji menadžera Arsenala napustio klupu "topnika".

Emery je prošle dvije sezone bio trener najbogatijeg francuskog kluba s kojim je ove sezone osvojio prvenstvo, Kup i liga kup, no zbog ispadanja u osmini finala Lige prvaka vlasnici kluba nisu mu produžili ugovor.

Prije boravka na klupi PSG-a Emery je od 2013. do 2016. godine vodio Sevillu s kojom je tri puta zaredom osvajao Europa ligu.

Službeno imenovanje Emeryja novim menadžerom Arsenala trebalo bi se dogoditi kasnije ovoga tjedna.

