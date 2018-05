BENZEMA ZABIO 55. GOL U LP-u Pogledajte koje je sve legende ostavio iza sebe

Foto: Guliver Image/Getty Images

KARIM BENZEMA jedan je od najosporavanijih igrača modernog doba. Devet godina Francuz je na Bernabeuu, devet godina se u njega sumnja, kritizira ga se, dvostruko mu se gleda na svaku pogrešku.

Ipak, Benzema je u posljednjem desetljeću preživio sve čistke u Kraljevskom Klubu, s Bernabeua su odlazili i objektivno bolji igrači od njega, a on je i dalje tu. I dalje zabija. Večeras je zabio oba gola Bayernu.

Francuz je u uzvratnoj utakmici polufinala Lige prvaka protiv Bayerna golom u desetoj minuti poništio početnu prednost Bavaraca koji su vodili 0:1 golom Kimmicha iz treće minute.

Početkom drugog poluvremena Benzema je zabio u drugi gol za Real.

Benzema je tako postigao 55. gol u Ligi prvaka. Jedan dio golova zabio je u dresu Lyona, veći dio u kraljevskom dresu, i iza sebe na vječnoj ljestvici najboljih topnika elitnog nogometnog natjecanja ostavio je velikane poput Thierryja Henryja, Andrija Ševčenka i Zlatana Ibrahimovića.

Peti je na ljestvici. Ispred njega su još samo Ruud Van Nistelrooy s 56 golova, Raul sa 71 golom te Messi koji je zabio 100 i Ronaldo koji ima nevjerojatnih 120.

#ChampionsLeague goal number 54 for Karim Benzema. Ronaldo & Messi are the only active players to have scored more



Cristiano Ronaldo 120

Lionel Messi 100

Raúl González 71

Ruud Van Nistelrooy 56

KARIM BENZEMA 54#UCL #ChampionsLeaguefinal #RealBayern #RealMadridBayern #RMABAY pic.twitter.com/PTxlMqro9B