Beusan: Bayern oštećen za dva penala, Jeličić pohvalio Modrića i kritizirao Zidanea

Foto: Getty Images / Guliver Image

SURADNICI HRT-a Joško Jeličić i Mateo Beusan prokomentirali su i analizirali utakmicu Reala i Bayerna (2:2) u uzvratu polufinala Lige prvaka. Dvojac se uoči večerašnjeg dvoboja Rome i Liverpoola osvrnuo na događaje iz Madrida.

"Rezultat ne pokazuje stvari na terenu. Svakom tko nije zaluđen Realom jasno je da je u dvije utakmice ispala bolja momčad. Prevelik je broj utakmica da bih pričao o slučajnosti jer oni su na ovaj način prošli PSG, Juventus i Bayern. Analiza, ideje, taktika, ma to gubi smisao. Svi nogometni elementi jučer su bili na strani Bayerna koji je trebao proći", naglasio je Jeličić.

On je kritizirao Zinedine Zidanea koji je prema njegovom mišljenju loše pripremio utakmicu.

"Bayern ima jasan sustav, pa mu je lakše nadomjestiti igrače, a kod Reala nije tako. Priprema Reala za ovu utakmicu bila je loša, ali rezultat to ne pokazuje. Nisu mi jasne neke odluke Zidanea, posebno kad imaš vodstvo iz prve utakmice. Luka je pokazao da može igrati desnog bočnog, ako Vrsaljko zakaže u Rusiji može to odigrati Luka. No trpjela je sredina, ostali tu rupu nisu mogli pokriti".

S druge strane, Beusan je prokomentirao sudačke propuste, pa je konstatirao da u 17. minuti ipak nije bilo penala nakon duela Sergija Ramosa i Roberta Lewandowskog u šesnaestercu. No, po njegovu mišljenju Bavarci su trebali dobiti kazneni udarac u 47. minuti, nakon što je lopta pogodila Marcela u ruku poslije centaršuta Joshue Kimmicha.

Također, Beusan nema dvojbi kada je u pitanju detalj iz 52. minute te smatra da je Cüneyt Çakır trebao dosuditi penal za Bayern nakon prekršaja Ramosa nad Lewandowskim.