Beusan: Rijeka i Osijek su oštećeni

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

"SUĐENJE je sve bolje i bolje", ustvrdio je Mateo Beusan nakon odigranog 33. kola Prve HNL.



Ovog je proljeća bilo mnogo sudačkih pogrešaka u domaćem prvenstvu, ponovno se aktualizirala priča o sucima iz inozemstva, ali u posljednjih nekoliko kola, tvrdi Oko sokolovo, suci su se popravili.



Ipak, Beusan je i nakon 33. kola u analizi u emisiji Stadion otkrio da su pojedini klubovi oštećeni sudačkim odlukama.



Rijeka je u petak izgubila kod Lokomotive 1:0, a u 40. minuti dogodila se sporna situacija kada je igrač Lokomotive igrao rukom u vlastitom kaznenom prostoru, a sudac Duje Strukan nije dosudio jedanaesterac za goste.





"Ovo je ruka za kazneni udarac. Sudac to nije mogao vidjeti, ali to je pogreška pomoćnog suca", rekao je Beusan.Smatra i da je Osijek oštećen u porazu od Intera 1:0. Petar Bočkaj je iz auta pogodio mrežu."Gol iz auta? To se ne može priznati kad uđe lopta u mrežu. Golman je dobro rekao da puste loptu u mrežu, a da je nitko ne dira", rekao je Beusan pa dodao: "U drugom poluvremenu nije priznat regularan gol Osijeku."U remiju Slaven Belupa i Dinama 2:2 igrači Dinama tražili su zaleđe nakon prvog pogotka Ivanovskog."Vrlo teška situacija, pohvala pomoćniku. Čestitam mu na procjeni", rekao je Beusan.