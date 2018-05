Bilić napokon pronašao novi klub? "Sve je dogovoreno"

Foto: Guliver Image/Getty Images

SLAVEN BILIĆ trebao bi postati novi trener Eintrachta, vijest je koju je objavio portal sge4ever.de, stranica koja okuplja navijače kluba iz Frankfurta.

"Normalno je da nećemo komentirati takva nagađanja", stigao je odgovor iz kluba, ali navijači tvrde da imaju saznanja kako je s bivšim hrvatskim izbornikom sve dogovoreno.

Podsjetimo, Niko Kovač će u subotu odraditi posljednju utakmicu na klupi Eintrachta, nakon čega će preuzeti Bayern, klub protiv kojeg Eintracht upravo igra u finalu Kupa.

Bilić se već mjesecima povezuje s Eintrachtom. Bez posla je otkako je dobio otkaz West Hamu prošle godine. Nijemci navode da bi Bilić trebao potpisati ugovor na dvije ili tri godine i da bi trebao biti predstavljen nakon finala Kupa.

Slaven Bilic will be appointed as new Eintracht Frankfurt manager after they failed to reach an agreement with Klopp's former assistant Buvac.