Bivši reprezentativac Hondurasa preminuo u 29. godini

TUŽNA vijest stigla je iz Hondurasa, gdje je u 29. godini preminuo reprezentativac te zemlje Juan Carlos Garcia.

Garcia je izgubio bitku s teškom bolešću koja mu je dijagnosticirana početkom 2015. godine, kada je i završila njegova karijera.

Bivši reprezentativni lijevi bek Hondurasa godinama se borio s leukemijom, ali opaka bolest ga je ipak slomila i vijest o njegovoj smrti pogodila je sve u Hondurasu.

Juan Carlos Garcia karijeru je počeo u Marathonu, nakon čega je igrao za Olimpiju. Godine 2013. potpisao je za Wigan, ali za engleski klub nikada nije odigrao službenu utakmicu.

