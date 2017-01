Bizarno: Sudac se zabio u igrača pa mu dao crveni karton

Screenshot (Youtube)

NEVJEROJATNA situacija viđena je na utakmici portugalskog kupa između Moreirensea i Porta.

Naime, sudac Godinha pokazao je dva crvena kartona, a jedan od ta dva je među najbizarnijima u povijesti nogometa. Sudac se travnjak kretao unazad i naletio je na Portovog veznjaka Danila, udario je u njega leđima i odgurnuo ga nekoliko metara.

Porto s igračem manje nije mogao nadoknaditi rezultatski zaostatak i izgubio je 1:0.

Incredible scenes from the Portuguese Liga cup last night as Porto's Danilo was sent off after the ref ran into him.pic.twitter.com/gdPUg6gY6m