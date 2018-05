Borna Ćorić izgubio samo dva gema i prošao u osminu finala Madrida

Foto: Hina

HRVATSKI tenisač Borna Ćorić trebao je samo 70 minuta za uvjerljivu 6:0, 6:2 pobjedu protiv Nijemca Jan-Lennarda Struffa u dvoboju 2. kola ATP turnira Masters 1000 serije u Madridu.



Naš se tenisač od prvog udarca postavio vrlo autoritativno, a takav je pristup zadržao tijekom cijelog meča u kojem je bio bez oscilacija te na najbolji mogući način iskoristio zemljanu podlogu i uvjete u Madridu, u kojima se puno bolje snalazio od svog suparnika.



Upozoravajuće su djelovala dva poraza od Struffa u prethodna tri dvoboja, ali je Ćorić pokazao kako je iz tih mečeva izvukao pouke i to znanje primijenio u ovom srazu.



Ćoriću je 29 minuta trebalo za osvajanje prvog seta u kojem je Struffa ostavio bez gema. U drugom setu je Nijemac jedinu priliku imao u šestom gemu, nakon što je četvrti put u meču izgubio servis. Ćorić je, servirajući za potvrdu 'breaka', izvukao 15-40. Do kraja meča Struff je uhvatio samo dva poena.



Naš je tenisač u uvjerljivu pobjedu ugradio 17 izravnih poena i samo sedam pogrešaka na koje nije bio prisiljen. Imao je 63 % pogođenih prvih servisa i zabio sedam aseva. Struff je imao 15 winnera i 22 neforsirane pogreške, a na reternu je uspio osvojiti 12 poena u cijelom meču.



Borna Ćorić će na terenu broj 3, na kojem je u srijedu pobijedio Struffa, u četvrtak pokušati drugu godinu zaredom doći do četvrtfinala madridskog Mastersa, a igrat će protiv boljeg iz dvoboja prošlogodišnjeg finalista Austrijanca Dominica Thiema i Argentinca Federica Delbonisa. Obojica su Ćorićevi dužnici iz prošlosti. S Thiemom naš tenisač ima 1-1 u međusobnim dvobojima i poraz baš iz prošlogodišnjeg četvrtfinala u Madridu, dok ga je Delbonis svladao u finalu turnira u Marrakechu 2016. godine.



ATP Madrid - 2. kolo



Rafael Nadal (Špa/1) - Gael Monfils (Fra) 6-3, 6-1



Diego Schwartzman (Arg/13) - Feliciano Lopez (Špa) 7-5, 2-6, 6-2





BORNA ĆORIĆ (HRV) - Jan-Lennard Struff (Njem) 6-0, 6-2Philipp Kohlschreiber (Njem) - Roberto Bautista Agut (Špa/11) 6-3, 4-6, 7-5Kevin Anderson (JAR/6) - Mihail Kukuškin (Kaz) 5-7, 7-6 (3), 6-2David Goffin (Bel/8) - Robin Haase (Niz) 7-5, 6-3Kyle Edmund (VB) - Novak Đoković (Srb/10) 6-3, 6-2, 6-3John Isner (SAD/7) - Ryan Harrison (SAD) 7-6 (1), 7-6 (7)Pablo Cuevas (Uru) - Albert Ramos-Vinolas (Špa) 6-1, 6-7 (2), 6-2Leonardo Mayer (Arg) - Fernando Verdasco (Špa) 6-2, 6-1