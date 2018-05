CAMP NOU SE NAKLONIO IDOLU Iniesta odigrao posljednju utakmicu u Barcinom dresu

Foto: Getty Images

BARCELONA je na oproštaju Andrésa Inieste u posljednjoj rundi španjolskog prvenstva na Camp Nouu s 1:0 pobijedila Real Sociedad.

Utakmica - kao i proslava Barcelonine prvenstvene šampionske titule - bila je u znaku Andresa Inieste, neosporne legende koja je katalonskom klubu, računajući sve sekcije, bila vjerna 22 godine.

Prije, tijekom i nakon ogleda Andres Iniesta bio je popraćen ovacijama te upečatljivom koreografijom s porukom "Besmrtni Iniesta" i brojem osam kao simbolom beskonačnosti.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

U 82. minuti, posljednji put s kapetanskom vrpcom, Andrés Iniesta u 674. službenom nastupu - jedino je Xavi Hernandez sa 767 utakmica zabilježio više nastupa u povijesti Blaugrane - zauvijek se oprostio s Barcelonom.

Po izlasku s travnjaka, uz zaglušujuća skandiranja, Barcelonini su navijači gromoglasno i stojećki aplaudirali miljeniku koji je obilježio jednu od najslavnijih era u klupskoj povijesti.

👏 Last game for these one club legends.

@xabiprieto10 & @andresiniesta8

🔵🔴 @fcbarcelona

⚪️🔵 @realsociedad

Thanks! ¡Gracias! Eskerrik asko! pic.twitter.com/d6UHma5WOX