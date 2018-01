ČAROBNA VEČER PARIŽANA Postigli osam golova, Neymar zabio u Maradoninom stilu

Foto: Getty Images

VEČERAS je diljem Francuske kompletirano 21. kolo francuskog prvenstva. Paris Saint-Germain s 8:0 na Parku prinčeva porazio je Dijon. Ligaškim trijumfom, ujednom najefikasnijim u tekućoj sezoni, na prvenstvenom poretku s 11 bodova više od drugoplasiranog Lyona zadržao je lidersku poziciju.

U inspirirajućoj večeri za pariški klub poentirali su Angel Di Maria (4', 15'), Neymar (42', 57', 73', 84') te Kylian Mbappé (77') i Edinson Cavani (21') koji se 156. pogotkom izjednačio sa Zlatanom Ibrahimovićem na listi najboljih klupskih strijelaca svih vremena.

156 - Edinson Cavani is now the joint top scorer in @PSG_English history in all comps equalling Zlatan Ibrahimovic's tally (156 goals). Historic. pic.twitter.com/JVIr4Uh6nO