ČAROLIJA ILI MAJSTORIJA? Lopta poletjela prije nego što ju je Ronaldo udario

CRISTIANO RONALDO još jednom je na najbolji mogući način odgovorio kritičarima i s dva pogotka spasio Real protiv PSG-a u Madridu. Parižani su poveli u 33. minuti, ali veselje im je kratko trajalo. Na isteku prvog dijela Ronaldo je iz jedanaesterca zabio za izjednačenje, u završnici pogodio za preokret, a Marcelo zabio treći za pobjedu Reala 3:1.



Ronaldo je iz penala u 45. minuti zabio svoj stoti gol za Real u Ligi prvaka, a i običan jedanaesterac je pretvorio u remek-djelo i viralni hit.



Kod izvođenja udarca s bijele točke Portugalac se zaletio, a lopta je sama poskočila prije nego što ju je desnom nogom udario i poslao u mrežu. Na društvenim mrežama zavladala je pomutnja zbog "levitirajuće" lopte. Neki su "vidjeli" da je Ronaldo dvaput dirao loptu, što bi značilo da je sudac trebao poništiti i ponoviti penal.



Ronaldo somehow levitating the ball just before smashing it. Guys got skills. #RMAPSG pic.twitter.com/7tjmnQB4nl