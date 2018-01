Carrillo napustio Subašića i postao najskuplji igrač u povijesti Southamptona

Foto: FC Southampton

ENGLESKI nogometni prvoligaš Southampton angažirao je argentinskog napadača Guida Carrilla, dosadašnjeg člana Monaca, s kojim je potpisao ugovor na tri i pol godine.



26-godišnji Carrillo je u Southampton stigao za 19 milijuna funti čime je postao najskuplji igrač u povijesti kluba.



U Southamptonu će se Carrillo ponovno udružiti s trenerom Mauriciom Pellegrinom, koji ga je vodio u Estudiantesu.



Nakon 24 odigrana kola Southampton se nalazi u zoni ispadanja, na 18. mjestu ljestvice s 22 boda, jednim manje od Stokea i Brightona koji se nalaze u zoni spasa.

🗣 "I am someone who will give my all, try my hardest and do whatever is asked of me." #SaintCarrillo https://t.co/EuZQWi3xpK