Červar odgovorio Makedoncu koji kaže da Hrvatska treba boljeg izbornika

BORKO RISTOVSKI, vratar Makedonije, otvorio je verbalnu paljbu po izborniku Hrvatske Lini Červaru. Ristovski je s Červarom kratko surađivao u Metalurgu. Potom ga je Červar, koji je bio izbornik Makedonije, izostavio s popisa za SP u Francuskoj prošle godine. Ristovski je uoči Europskog prvenstva u Hrvatskoj poručio da je Červara pregazilo vrijeme, a u razgovoru za Index pojasnio je zašto.



"Govorim isključivo u sportskom kontekstu. Svi koji razumiju rukomet znaju da je Červar godinama izvan vrhunskog rukometa. Došao je u Metalurg jer klub ima bogatog gazdu koji je u njemu vidio potencijal da napravi iskorak. To je moj klub, stabilan je i o njemu ne mogu reći ništa loše. No Metalurg nije top rukometa. Svjetski klubovi zovu svjetske trenere. Zašto Lina nije potražio netko od velikih klubova? Zato što znaju da on nema rukometno znanje potrebno za moderan rukomet", rekao je Ristovski.



"Smatram da je to provociranje, nista drugo. Nema nikakvu važnost. Pokušaj da mi se omete mir. Svi koji poznaju mene i njega, sve znaju. Ja nemam nikakve potrebe govoriti o njemu", rekao nam je Červar sinoć i dodao da je potpuno posvećen utakmici s Norveškom.

