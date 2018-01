Češka iznenadila Dansku u Varaždinu, Makedonija preko Crne Gore do drugog kruga

Foto: Hina

RUKOMETAŠI Češke senzacionalno su pobijedili reprezentaciju Danske 28:27 (15:16) u utakmici 2. kola skupine D Europskog prvenstva, koja je odigrana u ponedjeljak navečer u Varaždinu.

It is done!!! History has been written. Czechs win this match 28:27 against Denmark!! And they just want to celebrate!!! #CZEDEN #hypnoticgame #EHFEURO2018 pic.twitter.com/3mUoXhhOdm — EHF Live (@EHF_Live) 15. siječnja 2018.



Bila je to nevjerojatna preobrazba čeških rukometaša, koji su samo dva dana prije poraženi od Španjolske sa 17 golova razlike.

🇨🇿 Czech Republic overthrow the Olympic champions 🇩🇰 Denmark in such a difficult match for both teams in Group D.

Check out the best moments of the game!@dhf_haandbold @czechhandballofficial#ehfeuro2018 #hypnoticgame pic.twitter.com/KYgdLOhtOM — EHF EURO (@EHFEURO) 15. siječnja 2018.

Češku je do velike pobjede predvodio Ondrej Zdrahala s osam pogodaka, ali veliki obol pobjedi dao je vratar Martin Galia sa 17 obrana, a najvažnijom se pokazala ona na 20 sekundi prije kraja, kad je Češka vodila 28:27, ali branila se s dva igrača manje. Lauge je ostao sam na crti, ali Galia je obranio njegov udarac i osigurao veliku pobjedu svojoj reprezentaciji. Kod Danaca je najefikasniji bio Mikkel Hansen sa sedam pogodaka.

Pavel Horak - "We never gave up... this is to who believed in us" - Czech's left back after winning against Denmark! #hypnoticgame #ehfeuro2018 #CZEDEN



U prvoj utakmici odigranoj u Varaždinu Španjolska je svladala Mađarsku 27:25 i osigurala prolaz u drugu fazu natjecanja, a Danci će protiv njih morati tražiti potvrdu prolaza u drugi krug, u koji bi mogli otići i u slučaju poraza, ali bi ostali bez ijednog boda.





U Zagrebu je mjesto u drugom krugu osigurala Makedonija pobjedom nad Crnom Gorom 29:28 (15:16). Makedoniju su do druge pobjede i maksimalnog učinka nakon dva kola predvodili Filip Kuzmanovski s pet pogodaka te Kiril Lazarov i Dejan Manaskov s po četiri gola. Kod Crne Gore najbolji je bio Stefan Čavor sa šest golova.

🇲🇰 The Macedonian team could beat their great rival Montenegro 🇲🇪 in the last minutes of the game in Zagreb. An exciting game to watch again and check all the best moments of it!@rfmhandball #Montenegro #ehfeuro2018 #hypnoticgame pic.twitter.com/CRRkg47voc — EHF EURO (@EHFEURO) 15. siječnja 2018.



Makedonija i Njemačka borit će se u srijedu za prvo mjesto u skupini C, a Slovenija i Crna Gora će se boriti za prolaz u drugi krug. Ostane li rezultat utakmice Njemačke i Slovenije 25:25, Slovenci će maksimalno u drugi krug moći prenijeti jedan bod, a Crnogorci nijedan čak i u slučaju da pobijede Slovence.