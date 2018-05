CIBALIA ISPALA IZ LIGE Istra osigurala kvalifikacije

NOGOMETAŠI Cibalije porazom 2:1 (0:0) od Lokomotive u Zagrebu u susretu posljednjeg, 36. kola izgubili su prvoligaški status ostavši na posljednjem mjestu Prve HNL s 26 osvojenih bodova. S obzirom na ishod zagrebačkog dvoboja, bilo je jasno kako će Istra 1961 igrati u dodatnim kvalifikacijama za ostanak protiv Varaždina bez obzira na to kako završi njezin dvoboj protiv Rudeša u Puli, a ta je utakmica okončana podjelom bodova 1:1 (1:0) pa je Istra 1961 prvenstvo završila s bodom više od Cibalije.

U prvih 70-ak minuta utakmice u Kranjčevićevoj ulici nije se događalo ništa vrijedno spomena, da bi zatim malobrojni gledatelji u samo 10 minuta vidjeli tri priznata i jedan poništeni pogodak te promašeni 11-erac. Prvo je Cibaliji u 73. minuti poništen gol, da bi u 74. minuti Lokomotiva povela lijepim udarcem Majera. No, samo četiri minute potom upravo je Majer igrao rukom u svom kaznenom prostoru, no udarac Barišića s bijele točke obranio je Hendija. Ipak, upravo je Barišić u 79. uspio poravnati na 1:1 i tako se iskupiti za promašeni kazneni udarac samo minutu ranije. No, u 82. minuti je Valentić svojim prvim golom u sezoni poslao Cibaliju u drugu ligu.