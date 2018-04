Foto: Getty Images/Guliver Image

MARIN ČILIĆ ušao je u četvrtfinale Mastersa u Monte Carlu nakon što mu je Kanađanin Miloš Raonić predao meč bez borbe zbog ozljede koljena.

Marin je kao drugi nositelj bio slobodan u prvom kolu, a u drugom je jučer pobijedio Fernanda Verdasca 6:3, 7:6.

Milos Raonic has withdrawn from the @RolexMCMasters due to a right knee injury. Marin Cilic advances to the quarter-finals via walkover to face Kei Nishikori or Andreas Seppi.