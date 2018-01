Cindrić: Moramo biti zreliji i pametniji

Foto: Hina

HRVATSKA je pobjedom otvorila drugu fazu Europskog prvenstva, rukometaši su sa 25:23 pobijedili Bjelorusiju u dramatičnoj završnici u kojoj su gosti bili blizu senzacije. Nakon poraza od Švedske u Splitu, momčad Line Červara odigrala je još jednu neuvjerljivu partiju i zabrinula navijače u zagrebačkoj Areni uoči dvije ključne utakmice s Norveškom i Francuskom.

"Nakon emotivnog pražnjenja protiv Švedske, pokazali smo karakter. Vratili smo se i odigrali odličnu obranu. Jedino što je važno je pobjeda i dva boda", rekao je nakon utakmice Luka Cindrić, koji je postigao četiri pogotka.



"Trebali smo biti zreliji u nekim situacijama, kao kad smo imali 5 golova razlike. Moramo biti pametniji u tim situacijama, čekati svoju šansu, ne brzati i forsirati šut. Obrana je danas bila odlična, to je ključ", dodao je Cindrić.



Bjelorusija je u zadnjoj minuti izjednačila i bila na korak do senzacionalne pobjede.

"Nije nam bilo lako u zadnjim minutama, svi su očekivali pobjedu, i mi smo se nadali tome. Bitno je da smo vratili samopouzdanje u ekipu, bit će lakše i bit ćemo motiviraniji protiv Norveške. Možemo još puno bolje i u obrani i u napadu", najavio je.



Osvrnuo se i na atmosferu u zagrebačkoj Areni, koja je Bjelorusiju dočekala polupraznih tribina.

"Možda nije bilo puno kao u Splitu gdje nije bilo slobodnog mjesta. U Splitu sam prvi put igrao u takvoj atmosferi, oduševio sam se, prelijep je osjećaj. Što se tiče publike ovdje, mislim da će biti još bolje protiv Norveške i Francuske", kaže Cindrić.

What looked like an easy match for Croatia has become a triumphant fight for this team. Let's watch again the highlights of the game between Croatia and Belarus.

🇭🇷 vs 🇧🇾 #CROBLR@HRStwitt #Belarus pic.twitter.com/Bk93RRnFEA