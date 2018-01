Cindrić: Moramo izvući pouke iz ovoga i sve pobijediti u sljedećoj fazi

Foto: Slavko Midzor / Pixsell

NAKON sedam golova koje je zabio Islandu, Luka Cindrić je u porazu od Švedske (35:31) postigao svega dva gola. Hrvatska je na kraju završila druga u skupini A Europskog prvenstva, te će u sljedeću fazu prenijeti dva boda.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Treba izvući pouku iz ove utakmice. Nismo bili dobri u obrani i napadu, te je zato Švedska zasluženo na kraju pobijedila. Žao mi je što publiku nismo nagradili još jednom pobjedom, ali to je sport. Sada što prije moramo zaboraviti ovu utakmicu i pripremiti se za sljedeće izazove", naglasio je Cindrić nakon utakmice u Spaladium Areni.

Jedan od najboljih hrvatskih igrača pohvalio je Švedsku, koja se podigla nakon poraza od Islanda i na kraju preko Srbije i Hrvatske osigurala četiri boda za sljedeću fazu.

"Taj poraz od Islanda nas nije zavarao, jer je Švedska jedna odlična reprezentacija. Kad uđeš u njihov ritam, kao što smo mi, onda im sve ulazi. Nedostajala nam je dobra obrana i obrane vratara da nas dignu i vrate u utakmicu, što je na kraju i presudilo. No, idemo dalje. Ako želimo nešto napraviti, moramo sve pobijediti u sljedećoj fazi i to je to", zaključio je Cindrić.