CITY NASTAVLJA GAZITI Sterling zabio najbrži pogodak sezone

Foto: Guliver Image/Getty Images

U SUSRETU 22. kola engleskog nogometnog prvenstva Manchester City je pobijedio Watford 3:1 upisavši 20. pobjedu ove sezone uz dva neodlučena ishoda.

'Građani' su u prošlom kolu odigravši 0:0 protiv Crystal Palacea prekinuli niz od 18 uzastopnih pobjeda, međutim nisu dugo 'tugovali'. Već u idućem nastupu su upisali pobjedu, pa su i nakon 22 kola jedini klub u Premiershipu bez poraza.

00:38 - At 38 seconds, Raheem Sterling's goal is the fastest scored in the Premier League this season, and the third fastest scored by Manchester City in Premier League history. Blocks.