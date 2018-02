CITY OPET NA +15 Sjajni Spursi sredili United, debakl Chelseaja protiv Bournemoutha

Foto: Getty Images/Guliver Image

PRIMIŠ GOL u 11. sekundi, zabiješ si autogol, a u drugom poluvremenu moraš izvaditi igrača kojeg si uveo u igru samo sedam minuta ranije.



Sve to dogodilo se Joseu Mourinhu u derbiju 25. kola Premiershipa na Wembleyu gdje je sjajni Tottenham slavio 2:0. Spursi su krenuli s centra i nakon 11 sekundi je Son spustio loptu Eriksenu, a Danac zabio za vodstvo 1:0.



I tu se United potpuno raspao. Nije to bila ni sjena momčadi koja je dobila pet utakmica zaredom, a zadnji gol je primila na Boxing Day. Da će to biti očajna večer za “crvene vragove” potvrdio je i Phil Jones koji je u 28. minuti zabio autogol i priči je bio kraj. Prošla su vremena u kojima se neuništivi Manchester United vraćao iz ovakvih ponora i Spursi su bez ikakvih problema do kraja susreta održavali prednost.



U nastavku je Mourinho pokušao s izmjenama. Izvadio je očajne Lingarda i Pogbu te ubacio Matu i Fellainija, da bi Belgijca samo sedam minuta kasnije izvadio iz igre. Manchester United je na Twitteru odmah objavio da je riječ o ozljedi, iako je Sky Sports javio da Fellaini nije ozlijeđen te da ga je Mourinho izvadio iz nepoznatih razloga.





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Ako su mislili da su oni imali lošu večer, navijačima Uniteda bit će barem malo lakše kad vide što se događalo na Stamford Bridgeu. Jedino dobro što se odvilo na Chelseajevu stadionu bilo je predstavljanje Oliviera Girouda i Emersona Palmierija u poluvremenu susreta protiv Bournemoutha koje je završilo 0:0.No, Brazilac i Francuz su zajedno s domaćim navijačima u nevjerici gledali kako njihove buduće suigrače Bournemouth u nastavku razbija 3:0 i ozbiljno ugrožava plasman u Ligu prvaka. U općem pomračenju uma Conteove obrane Callum Wilson je u 51. minuti doveo goste u vodstvo, a Junior Stanislas 13 minuta kasnije povisio na 2:0 nakon što se doslovno prošetao domaćim šesnaestercem.Već u 67. minuti bilo je 3:0 kad je Stanislas ubacio, a bivši Chelseajev igrač Nathan Ake neometan glavom pogodio za potpuni Chelseajev debakl. Ovim porazom Chelsea je dopustio Tottenhamu da mu se približi na samo dva boda zaostatka za četvrtim mjestom, posljednjim koje vodi u Ligu prvaka.Manchester City je u međuvremenu s pola gasa pobijedio WBA 3:0 golovima Fernandinha, De Bruynea i Agüera te pobjegao Manchester Unitedu na 15 bodova prednosti. Siroti Newcastle je promašio penal, pa poveo protiv Burnleya da bi pet minuta prije kraja primio gol za 1:1 što je već četvrta utakmica “svraka” bez pobjede.Southampton i Brighton su odigrali su istim rezultatom, a Everton je s dva gola novopridošlog Thea Walcotta pobijedio Leicester 2:1.

Premiership, 25. kolo:

Chelsea - Bournemouth 0:3 (Wilson 51', Stanislas 64', Ake 67')

Everton - Leicester 2:1 (Walcott 25', 39' / Vardy 71'-11m)

Newcastle - Burnley 1:1 (Lascelles 65' / Vokes 85')

Southampton - Brighton 1:1 (Stephens 64' / Murray 14'-11m)

Manchester City - WBA 3:0 (Fernandinho 19', De Bruyne 68', Agüero 89')

Stoke - Watford 0:0

Tottenham - Manchester United 2:0 (Eriksen 1', Jones 28'-ag)