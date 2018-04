City razbio West Ham i gurnuo ga u borbu za ostanak

Foto: Getty Images/Guliver Image

NAKON što je savršeni Conteov Chelsea prošlu sezonu završio s 30 prvenstvenih pobjeda, činilo se da će i teško netko tako skoro dostići ili prestići.

No, morali smo čekati samo godinu dana. Manchester City je u 35. kolu Premiershipa razbio West Ham u gostima 4:1 i tako izjednačio Chelseajev rezultat. Za očekivati je da će Guardiolina momčad u preostala tri kola još nekoga dobiti i postaviti novi rekord.

City je istovremeno postao tek četvrta momčad u povijesti Premiershipa koja je zabila barem 100 golova, no Cityju je to uspjelo najranije od svih, već u 35. kolu. Samo je Everton u sezoni 1931./1932. 100 golova zabio nakon samo 32 kola.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Već u 13. minuti Sane je opalio iskosa s 20 metara, a lopta se odbila od Ogbonne i prevarila Adriana, a 14 minuta kasnije Zabaleta je ubačaj Sanea skrenuo u vlastiti gol za 2:0. Tračak nade domaćinima dao je Cresswell koji je tri minute prije krasnim golom iz slobodnog udarca.

100 – Teams to score 100+ goals in a single Premier League season:



Chelsea 103 in 2009-10

Man City 102 in 2013-14

Liverpool 101 in 2013-14

Man City 100 in 2017-18



Firepower. pic.twitter.com/PpOYPnBV7l