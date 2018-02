CITY VEĆ U ČETVRTFINALU Švicarskom prvaku zabio četiri komada

Foto: Getty Images/Guliver Image



NOGOMETAŠI Manchester Cityja već su u prvom dvoboju osmine finala Lige prvaka koliko su moćniji u odnosu na švicarskog prvaka Basela, koji su na njihovom St.Jakob-Parku porazili s uvjerljivih 4:0 (3:0) i uzvrat u Manchesteru, koji je na rasporedu 7. ožujka, pretvorili u čistu formalnost.

Dva pogotka za vodeću momčad engleskog prvenstva postigao je njemački reprezentativac Ilkay Gundogan (14, 53), a po jedan Portugalac Bernardo Silva (18) i Argentinac Sergio Kun Aguero (23).

Gosti su kirurškom preciznošću koristili svaku pukotinu u obrani Basela, koji se pokušao aktivno braniti i prijetiti iz kontranapada. No, kad bi im i pošlo za rukom organizirati protuudar, u realizaciji nisu imali dovoljno mirnoće, za razliku od gostiju.

Manchester City je sve dvojbe oko pobjednika, a i plasmana u četvrtfinale, riješio u razdoblju od od 14. do 23. minute. Kod prvog pogotka Kevin De Bruyne je ubacio iz kuta na prvu vratnicu, gdje je na 7-8 metara Gundogan nadvisio Freija i glavom poslao loptu u mrežu.

Samo četiri minute poslije po lijevoj strani probio se Sterling, ubacio u sredinu, gdje je domaći stoper Lacroix glavom prebacio na drugu stativu. Loptu je neometan prihvatio Bernardo Silva i sa 7-8 metara je poslao pod gredu, iskoristivši ne baš najbolje postavljanje domaćeg vratara Vaclika.

U 23. minuti već je bilo 3:0. Sergio Kun Aguero je prihvatio jednu odbijenu loptu na oko 25 metara po sredini. Napravio je korak, dva prema vratima Basela i preciznim udarcem desnicom pogodio desni donji kut vrata domaće momčadi, a Tomaš Vaclik se nije ni pomaknuo.

Strijelac trećeg pogotka se u 53. minuti prometnuo u asistenta. Aguero je navukao pažnju četvorice igrača Basela, a potom poslužio Gundogana. Njemački veznjak je jednim driblingom izbacio direktnog čuvara i preciznim udarcem sa 18-19 metara pogodio lijevi gornji kut za konačnih 4:0.

Do kraja dvoboja bilo je prilika na jednoj i drugoj strani, ali vratari su uspjeli sačuvati svoje mreže.







BASEL - MANCHESTER CITY 0:4 (0:3)

BASEL. Stadion: St. Jakob-Park - 38.000 gledatelja; Sudac: Jonas Eriksson (Švedska).

Strijelci: 0-1 Gundogan (14), 0-2 Bernardo Silva (18), 0-3 Aguero (23), 0-4 Gundogan (53)



POSTAVE:



CITY: (3-4-3) Ederson, Walker, Kompany (C), Otamendi, Delph, Fernandinho, Gündogan, De Bruyne, Sterling, Bernardo, Agüero

