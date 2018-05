Cormier provocira Miočića: "Moram te razbiti, a poslije možemo biti prijatelji"

Foto: Screenshot

STIPE MIOČIĆ za samo dva mjeseca opet ulazi u UFC-ov oktogon. Prvak teške kategorije, koji je rekordna tri puta branio pojas, 7. srpnja će braniti titulu protiv prvaka poluteške kategorije Daniela Cormiera.



Dvojac je do sada bio u odličnim odnosima i iskazivao međusobno poštovanje, ali s približavanjem meča počele su i provokacije.



Stipe Miočić objavio je svoju fotografiju dva mjeseca prije borbe i napisao: "Ciljaj više, ostani fokusiran. Dva mjeseca".



Cormier je komentirao Miočićev status i poručio mu: "Spavaj s tim pojasom svake noći jer se vraća u San Jose sa mnom. Sviđaš mi se, ali moram te razbiti. Možemo biti prijatelji kasnije".





Sleep with that belt every night, cuz it’s coming back to San Jose with me! I like you but i gotta smash you! We can be friends after! https://t.co/5vuyf8xy9z